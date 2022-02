Echi dal Medioevo. Una testa mozzata a Piacenza segna la caduta dell’Impero romano

La deposizione dell’ultimo imperatore romano d’Occidente, avvenuta il 4 settembre 467 a Ravenna, fu anticipata sette giorni prima a Piacenza dalla decapitazione del padre che lo aveva messo sul trono, Flavio Oreste, capo supremo dell’esercito imperiale, vero detentore del potere in quel frangente. Dopo la sua uccisione per mano degli uomini di Odoacre il destino è ormai segnato. Non solo per l’imperatore ragazzino, Romolo Augusto (detto Augustolo per la sua giovane età), destinato all’esilio, ma per l’intero Occidente. – Podcast di Giacomo Nicelli. Editing e sound design Matteo Capra.

Foto: ritratto dell’imperatore Romolo Augusto che compare su un tremisse in oro (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impero_d%27occidente,_romolo_augustolo,_tremisse_in_oro_(roma),_475-476.JPG) e la Corona ferrea custodita nel Duomo di Monza, datata attorno al IV-V secolo, che si si esclude possa essere stata una delle insegne imperiali del deposto Romolo Augustolo che Odoacre inviò all’imperatore Zenone di Costantinopoli. (https://it.wikipedia.org/wiki/Corona_ferrea#/media/File:Iron_Crown.JPG)