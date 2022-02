Un passo nel mondo. Dalla Francia all’Ecuador: i consigli di viaggio dell’esperta

Mara Casasco si è innamorata di Bobbio, in alta Val Trebbia. Da qui la scelta – per nulla banale – di aprire una libreria di viaggi nel borgo: una scommessa contro ogni logica di mercato. Tra i suoi scaffali, gli orizzonti del pianeta diventano infiniti. E tutte le copertine nascondono esperienze capaci di cambiare lo sguardo di chi le scopre. Anche questo, in fondo, significa viaggiare. L’intervista a Mara nella puntata del podcast “Un passo nel mondo” a cura del giornalista Thomas Trenchi. Editing e sound design Matteo Capra.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà