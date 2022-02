Echi dal Medioevo. Quando i boschi piacentini erano misurati “a maiali”

L’alto medioevo ha rappresentato l’età dell’oro dei maiali. Avevano un aspetto diverso da oggi, più snello e prestante, e anziché starsene rinchiusi in un porcile potevano grufolare in cerca di ghiande nel sottobosco sotto la guida dei porcari. Erano a tal punto i padroni incontrastati delle foreste, che servivano come “unità di misura” per calcolarne le dimensioni. Di un bosco, nei documenti del tempo, non si specificava l’estensione in iugeri ma piuttosto si diceva quanti porci può ingrassare. Vediamo, al riguardo, alcuni casi riferiti a territorio piacentino che si ricavano dalle carte del monastero di San Colombano di Bobbio.

FOTO: Una miniatura del XIV secolo raffigurante l’allevamento allo stato brado dei maiali (Londra, British Library, Royal 2 B VII, 1310-1320, Salterio della regina Maria, f. 81v).