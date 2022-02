“La Favorita” conquista i giovani piacentini. Venerdì la prima al Teatro Municipale

La Stagione Lirica 2021/2022 della Fondazione Teatri di Piacenza prosegue con “La favorita” di Gaetano Donizetti, in scena venerdì 18 febbraio alle 20 e domenica 20 febbraio alle 15.30.

L’opera, assente da quarant’anni dal palcoscenico del Municipale, nel segno della riproposta di titoli di non frequente esecuzione che ha caratterizzato le recenti stagioni, debutta a Piacenza nel nuovo allestimento realizzato dal Teatro Municipale in coproduzione con il Teatro Regio di Parma, dove tornerà in scena il 25 e 27 febbraio.

La direzione musicale è affidata a Matteo Beltrami, sul podio dell’Orchestra Filarmonica Italiana. Firma l’allestimento Andrea Cigni, Dario Gessati per le scene, Tommaso Lagattolla per i costumi, Fiammetta Baldiserri per le luci.

Al debutto nel ruolo di Leonora di Gusman il mezzosoprano Anna Maria Chiuri, al suo fianco il baritono veronese dalla carriera internazionale Simone Piazzola (Alfonso XI) e il tenore Celso Albelo (Fernando). A completare il cast Simon Lim (Baldassarre), Andrea Galli (Don Gasparo), Renata Campanella (Ines). Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza è preparato da Corrado Casati.

Un’opera già applaudita mercoledì 15 febbraio dal pubblico degli studenti piacentini, che hanno apprezzato regia, messa in scena e soprattutto l’interpretazione del cast.

