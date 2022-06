Tre volte Verdi, il ritorno di Domingo e tanto altro: ecco la stagione del Municipale

Un cartellone operistico all’insegna di Giuseppe Verdi, con ben tre titoli (“Rigoletto”, “Il Trovatore” e “Don Carlo) su sei opere, ma anche il ritorno di Placido Domingo questa volta nelle vesti di cantante, il Requiem di Cherubini in Cattedrale, “L’uccello di fuoco” con Teatro Gioco Vita e l’Orchestra giovanile Cherubini e tante produzioni legate ai giovani.

Sono solo alcune delle programmazioni previste nella nuova stagione 2022/2023 del Teatro Municipale di Piacenza, che questo pomeriggio ha svelato i cartelloni di opera, concerti, danza e la sezione Young, contenente appuntamenti dedicati al pubblico più giovane.

“Questa stagione segnerà il definitivo ritorno alla normalità – ha spiegato il direttore artistico di Fondazione Teatri, Cristina Ferrari – ecco perché siamo felici di ripresentare i numeri del passato. Sei titoli d’opera nel ricordo dei 210 anni dalla nascita di Verdi con Rigoletto, Il Trovatore e Don Carlo, una nuova produzione di Fedora con il ritorno del grandissimo regista Pier Luigi Pizzi, e tante altre sorprese pensate per il nostro pubblico”.

Alla presentazione della nuova stagione, avvenuta nel foyer del Teatro Municipale, sono intervenuti anche il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, presidente del Consiglio direttivo di Fondazione Teatri, e l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi.

Ad inaugurare la nuova stagione d’opera, il 16 e 18 dicembre, sarà “Rigoletto” diretto da Leo Nucci. La stagione concertistica si aprirà invece a San Silvestro con il primo dei cinque appuntamenti in programma, con brani di Rossini, Johann, Strauss, Mascagni, Puccini, Cajkovskij e Borodin. “Le mille e una notte” di Étoile Ballet Theatre aprirà l’8 gennaio 2023 la stagione danza, mentre la stagione di spettacoli per ragazzi verrà inaugurata il 13 gennaio 2023 con “Dalla parte delle cattive”, una nuova commissione in prima assoluta rivolta alle scuole superiori, che riflette sul ruolo dei personaggi femminili “cattivi” ci cinque celebri fiabe: “Alice nel paese delle meraviglie”, “Cenerentola”, “La Bella addormentata nel bosco”, “La sirenetta” e “Biancaneve”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA STAGIONE 2022-2023

CONCERTO NEL PARCO