Echi dal Medioevo. I due preti che si baciarono sulla bocca davanti al vescovo di Piacenza

Oggi è difficile immaginare il bacio sulla bocca come un gesto privo di implicazioni affettive o sentimentali, ma nel medioevo poteva benissimo schioccare, come in questo caso, persino tra due uomini di Chiesa senza avere nulla di sconveniente né di pruriginoso. A seconda delle situazioni era segno di pace, unione fraterna, obbedienza e fedeltà vassallatica e faceva da suggello di una pacificazione avvenuta. Podcast di Giacomo Nicelli. Editing e sound design Matteo Capra.

FOTO: Scambio del bacio della pace tra due ecclesiastici raffigurato in una miniatura del 1240 (da https://www.unive.it/pag/30781/)