L’Università Cattolica ricorda con una mostra Armida Barelli: “Straordinaria”

“Nulla sarebbe stato possibile senza di lei: una figura straordinaria, protagonista della nascita dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, capace di dare un contributo prezioso all’emancipazione delle donne del Paese” le parole utilizzate dagli organizzatori della mostra dedicata ad Armida Barelli. La mostra sarà visitabile da martedì primo marzo a venerdì 25, presso la piazzetta di Economia dell’università Cattolica di Piacenza.

Il ricordo di Armida Barelli sarà celebrato attraverso otto pannelli bifacciali autoportanti, un pannello di colophon e cinque pannelli sagomati. L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui è ente fondatore, in occasione dei due centenari di fondazione, un progetto ambizioso e complesso che ha previsto un’approfondita ricostruzione storica, affidata ad Aldo Carera ed Ernesto Preziosi.

“Attraverso la mostra – sostiene la giornalista Tiziana Ferrario – si intende favorire la conoscenza di una figura di primo piano, che ha dato un contributo prezioso non solo alla fondazione dell’Ateneo cattolico ma anche all’emancipazione delle donne del nostro Paese, riunite a migliaia per realizzare progetti ambiziosi. Riconosciuta beata dalla Chiesa, la sua figura affascina anche le giovani e i giovani di oggi, per la sua determinazione e la sua capacità di fare impresa”.