Addio umiliazioni pubbliche, san Colombano diffonde la confessione “a tariffa”

Come si riconciliavano con Dio i peccatori medioevali? Ecco un breve excursus sulla penitenza pubblica, l’unica ammessa nei primi secoli del cristianesimo, e sulla comparsa della penitenza privata, nella cui diffusione ebbe un importante ruolo l’abate ed evangelizzatore irlandese san Colombano, fondatore del monastero di Bobbio, autore di uno dei primi libri penitenziali irlandesi in uso tra i confessori che amministravano la cosiddetta “penitenza tariffata”. Libri che ci offrono anche un suggestivo spaccato sulle mentalità e sulle credenze diffuse tra i contadini di area nordica di mille e cinquecento anni fa, immersi in una mentalità permeata dai residui di culti arcaici legati a varie forme di sortilegi, divinazione e magia. PODCAST DI GIACOMO NICELLI. EDITING E SOUND DESIGN MATTEO CAPRA.

FOTO: San Colombano raffigurato nella pubblicazione a stampa degli statuti di San Colombano al Lambro in: Statuta communitatis Sancti Columbani et sue iurisdictionis, Laudae, apud Vincentium Taietum, 1586.

