Echi dal Medioevo. Imperatrice venuta da Kiev a Piacenza denunciò abusi

La seconda moglie dell’imperatore Enrico IV di Franconia, una principessa proveniente da Kiev, Eupraxia, nota anche con i nomi di Prassede e Adelaide è passata alla storia per le sconcertanti accuse che mosse al marito nel 1095 durante il concilio di Piacenza. Di fronte a papa Urbano II, a duecento vescovi, a 4mila chierici e a 30mila laici intervenuti per partecipare a un concilio convocato per discutere della riforma della chiesa, l’imperatrice confessò, tra lamenti e singhiozzi, alcuni fatti attinenti la sua sfera privata più intima. Disse che il marito l’aveva costretta a prostituirsi e aveva istigato parecchie persone a disonorarla nei modi più sordidi e abietti. Una confessione che scatenò un’ondata di deplorazione da parte dei padri conciliari e del papà che scomunicò l’imperatore. Un colpo tremendo per l’imperatore, il cui potere da quel momento iniziò a declinare. Podcast di Giacomo Nicelli. Editing e sound design Matteo Capra.

FOTO: L’imperatore Enrico IV e la moglie Eupraxia-Adelaide in una raffigurazione dei componenti della dinastia salica risalente al XII secolo (da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konrad2Salsky-2.jpg)