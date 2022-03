“Le donne lo sanno…”. Sfida al femminile per la poltrona di sindaco. Podcast

Da una parte Patrizia Barbieri, 61 anni, primo cittadino uscente. Dall’altra Katia Tarasconi, 47 anni, candidata per il Pd e altre formazioni di centrosinistra. Per la prima volta saranno due donne a contendersi la poltrona di sindaca alle prossime elezioni comunali. Candidati alla poltrona di sindaco anche Stefano Cugini di ApP e Maurizio Botti per Piacenza Rinasce. Ecco l’approfondimento di “Giù la mascherina”, il podcast a cura dei giornalisti Marcello Pollastri e Thomas Trenchi, anche con una prima analisi della comunicazione social delle due candidate. Editing e sound design Matteo Capra.

