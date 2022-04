Donzelli inaugura la campagna di Fratelli d’Italia e incontra Barbieri

Portò fortuna a Patrizia Barbieri cinque anni fa quando venne a Piacenza da consigliere regionale. Si ripresenta oggi, 2 aprile, augurandole il bis da sindaco. Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha esortato militanti e candidati del suo partito: “Sono stati anni di buona amministrazione, di cui dovete andare fieri. Questo governo ha volutamente piazzato un ballottaggio in estate. Per questo dico, da oggi andate casa per casa, strada per strada. Dobbiamo vincere al primo turno. Ce la possiamo fare”.

La mattinata ai giardini di via Emmanueli-angolo via Campesio, a Piacenza, stessa location del 2017, ha segnato l’avvio della campagna elettorale per il partito di Meloni qui a Piacenza. Erano presenti i più alti in grado, dal deputato Tommaso Foti al consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (quest’ultimo sarà capolista), più quasi tutti i consiglieri comunali. Sulla crescita del suo partito Donzelli ha fatto notare come “cinque anni fa nessuno avrebbe scommesso sulla sopravvivenza di FdI, oggi siamo il primo partito d’Italia, coerentemente all’opposizione perché mai faremo accordi con Pd o 5 Stelle”.

Barbieri si è detta incoraggiata dalle parole del parlamentare toscano ribadendo di sentirsi orgogliosa dell’operato dell’amministrazione da lei guidata. “Abbiamo lavorato tra mille difficoltà. Pensare che il giorno del mio insediamento erano stati notificati 55 avvisi di garanzia a dipendenti (l’inchiesta sui furbetti del cartellino). Di fatto mi sono trovata con la macchina comunale azzoppata. Ma siamo andati avanti e non ci ha fermato nemmeno il Covid”. La sindaca ha ricordato la capacità della sua giunta in questi anni di intercettare finanziamenti regionali ed europei “grazie a ottimi progetti”, di aver raggiunto il risultato di individuare l’area del nuovo ospedale con accantonamento di 250 milioni di euro.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI DOMANI SU LIBERTA’