Corsa alle liste civiche per sostenere i candidati: in lizza Trespidi, Colla e Rabuffi

Lo dice la storia delle elezioni: il successo alle Comunali passa inevitabilmente anche da quanto le liste civiche allestite in appoggio ai vari candidati sindaco sapranno portare fieno elettorale in cascina alle rispettive coalizioni. In altre parole sapranno fare la differenza. E’ per questa ragione che Patrizia Barbieri, Katia Tarasconi e Stefano Cugini stanno curando personalmente, e con grande zelo, la composizione delle stesse cercando persone note, stimate e rappresentative di vari mondi, dall’associazionismo allo sport, dalla cultura all’imprenditoria.

Nel centrodestra pare che il sindaco uscente Barbieri abbia strappato in questi giorni l’ok di Massimo Trespidi a candidarsi. Salvo sorprese dell’ultima ora il leader della formazione Liberi dovrebbe essere il capolista della civica. Nel centrosinistra Katia Tarasconi ha scelto la strada di avere due liste civiche: in campo ci sarà una compagine che porterà nel simbolo il suo nome. Per il ruolo di capolista Tarasconi ha chiesto la disponibilità al consigliere comunale Roberto Colla. Come invece già riferito saranno 4 le liste che sosterranno Cugini: quella “civile” di Alternativa per Piacenza (con alcuni esponenti locali di +Europa), Europa Verde, Movimento 5 Stelle e @Sinistra, neonata formazione civica che rappresenta varie anime della sinistra piacentina e a cui ha aderito Sinistra Italiana. La scelta del capolista di ApP è ricaduta su uno dei padri fondatori, Luigi Rabuffi (l’altro, Sergio Dagnino, guiderà la lista dei 5 Stelle).

