Pensieri in quota viaggia nel tempo: la Buca della balena e la parete di Badagnano

La Buca della balena è una voragine in cui, nel diciannovesimo secolo furono trovati i resti di una balena. E’ sola una delle tracce di milioni di anni fa affiorate nel nostro territorio e inserite nella Riserva naturale geologica del Piacenziano. Nella 21esima puntata del podcast Pensieri in quota, ideato e condotto da Nicoletta Marenghi, a fornirci qualche dettaglio in più sui luoghi da visitare è Barbara Vascelli di Eva, Gruppo esploratori Val d’Arda.

