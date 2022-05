Sostenibilità in zootecnia, tre docenti della Cattolica all’Accademia dei Lincei

Saranno tre docenti della Cattolica di Piacenza ad intervenire il 3 e 4 maggio all’Accademia dei Lincei sui temi “Biodiversità zootecnica e ambiente” e “Agro-zootecnica integrata e sua intensificazione sostenibile”.

Si tratta del professore di genetica agraria Paolo Ajmone Marsan e di Giuseppe Bertoni e Vincenzo Tabaglio, che insegna agronomia e coltivazioni erbacee.

Le produzioni animali rappresentano il 40% del Pil agricolo mondiale, coinvolgono 1,3 miliardi di persone e forniscono un terzo delle proteine consumate dall’uomo, con particolare rilevanza per alcuni loro micro-componenti. In particolare, in Italia il comparto zootecnico contribuisce con poco meno del 30% alla produzione agricola nazionale.

Le produzioni animali hanno un impatto significativo sull’ambiente, impatto che potrebbe aumentare con l’incremento del consumo conseguente alla crescita della popolazione e del reddito, specie nei PVS.

L’accademia del Lincei propone il 3 e il 4 maggio un convegno su Scienza per la sostenibilità nelle produzioni zootecniche, che intende fornire, sulla base della letteratura internazionale, uno sguardo aggiornato sulle conoscenze scientifiche, per fornire una valutazione puntuale delle più importanti interazioni tra animali e ambiente, sulla base delle quali elaborare soluzioni capaci di limitare le conseguenze negative degli allevamenti animali.

La facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza contribuirà in maniera significativa e qualificata alla discussione attraverso gli interventi di tre suoi scienziati: il 3 maggio il professore di genetica agraria dell’Università Cattolica Paolo Ajmone Marsan interverrà su Biodiversità zootecnica e ambiente; Agro-zootecnica integrata e sua intensificazione sostenibile sarà il tema affrontato il 4 maggio da Giuseppe Bertoni (già docente della Cattolica) e da Vincenzo Tabaglio, che insegna agronomia e coltivazioni erbacee, sempre alla Cattolica di Piacenza.

I lavori potranno essere seguiti dal pubblico anche in streaming.