Elezioni: Liberali-Terzo Polo, il programma. Centro verdiano nell’ex San Marco

Trasformare l’ex albergo San Marco in centro verdiano, la revisione e il superamento del Piano urbano del traffico approvato dal centrodestra, una politica di bilancio austera. Sono alcuni dei punti contenuti nel programma approvato ieri sera dai Liberali-Terzo Polo in vista delle prossime elezioni comunali del 12 giugno. Un programma, quello che porta il candidato sindaco Corrado Sforza Fogliani, approvato all’unanimità. Eccone alcuni.

Quello della valorizzazione dell’ex albergo San Marco è un vecchio pallino dei Liberali. Che ora vogliono “realizzarne la trasformazione in centro verdiano, anche dedicandolo – nel caso – all’ampliamento del Liceo Nicolini”.

Nel programma si parla anche di “stabilizzazione delle regole Covid in tema di occupazione di spazi pubblici e permessi per occupazione del suolo pubblico, per la vitalità del centro, la sicurezza e il necessario aiuto agli esercenti pubblici». In questo caso è previsto «il pagamento del plateatico”.