“Mr and Mrs Bridge” con Paul Newman e la moglie Joanne Woodward a Scarpette Rosse

Questa sera, mercoledì 11 maggio, alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone “Mr and Mrs Bridge” di James Ivory del 1990. Il regista californiano per questo film ingaggia una coppia di attori che sono nella mitologia delle star, ovvero Paul Newman e la moglie Joanne Woodward (che per questo ruolo fu nominata all’Oscar per la Migliore Attrice), entrambi in età piuttosto avanzata, per interpretare marito e moglie nel corso di venti anni.

