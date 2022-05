“Il centrosinistra è dove c’è il Pd”: Letta a Piacenza per sostenere Tarasconi

“Il centrosinistra è dove c’è il Pd”: Così il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, oggi, 16 maggio, a Piacenza per sostenere la candidata di Katia Tarasconi a sindaco di Piacenza nelle elezioni comunali del 12 giugno. Letta risponde così a chi gli chiede della corsa alla poltrona di primo cittadino anche di Stefano Cugini che ha lasciato il partito per aprire un percorso con Alternativa per Piacenza. Centrosinistra diviso? “Guardo alle altre candidature con molto rispetto, ma il Pd ha riguadagnato forza e stiamo affrontando questa corsa con una coalizione larga”. Letta stamattina ha visitato due importanti imprese del territorio: Nordmeccanica e Fornaroli Carta.

“Abbiamo messo in campo la candidatura migliore che potessimo avere, chiedendo tutti insieme a Katia di scendere in campo. Piacenza rappresenta una grande sfida – sottolinea Letta – A Katia va tutto il mio sostegno e per dimostrarlo sono venuto all’inizio della campagna elettorale e sicuramente tornerò”. Il segretario conclude: “Katia Tarasconi ha una carica umana che tutti le riconosciamo”.