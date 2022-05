Maurizio Botti per “Piacenza rinasce”. “Non ci sentivamo rappresentati dai partiti”

“Ci siamo conosciuti durante le proteste di piazza contro l’istituzione del Green pass e in vista delle elezioni non ci sentivamo rappresentati da nessuno dei partiti in lizza; da lì è nata l’idea di realizzare una lista civica”.

Sono le parole di Maurizio Botti che correrà alle prossime elezioni sostenuto dalla lista “Piacenza rinasce”. Al suo interno venticinque candidati consiglieri accumunati dall’obiettivo di “risanare i contrasti e le divisioni di questi due anni caratterizzati dalla pandemia”.