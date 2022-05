Programma elettorale, Patrizia Barbieri annuncia l’assessorato alla Sanità

Consigliere regionale per Forza Italia, Valentina Castaldini è venuta a Piacenza per partecipare all’incontro “Liste d’attesa troppo lunghe, problema reale per la sanità di Piacenza” promosso dalla lista “Berlusconi per Barbieri” a sostegno della candidatura di Patrizia Barbieri a sindaco della città. Sul tema la candidata Patrizia Barbieri annuncia che tra i punti di programma ci sarà anche l’assessorato alla Sanità.

