Elezioni regionali, la ministra Bernini a Piacenza: “Con noi le ricette di buon governo”

“Un altro modo di fare politica esiste e l’amministrazione emiliano-romagnola non è più adatta ai tempi, a un mondo che cambia ogni giorno”. Così la ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini è intervenuta oggi (15 novembre) a Piacenza per dare la carica ai candidati e agli attivisti di Forza Italia in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre.

“Serve la capacità di convincere un elettorato che certe volte – ha aggiunto Bernini – non è sufficientemente motivato per andare a votare, e riguarda soprattutto la nostra parte politica. Sono convinta che si vinca al centro, esattamente com’è successo in Liguria. Il centrosinistra non è più in grado di difendere gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori. Noi le ricette di buon governo le abbiamo, sono quelle che stiamo applicando a livello nazionale”.