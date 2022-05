Maurizio Botti: “Ricreare una comunità unita e sanare le ferite di questi anni”

“Piacenza deve rinascere, ritornare alla vita e lasciarsi alle spalle le divisioni, le chiusure e le mascherine di questo periodo” la risposta del candidato sindaco Maurizio Botti alla domanda sul motivo alla base della scelta di nominare la lista civica “Piacenza Rinasce”.

“Vogliamo risanare le ferite di questi anni, investire in momenti ai aggregazione e fare di tutto per tornare a essere orgogliosi di essere piacentini” le sue parole. Oltre il medico in pensione, sono 25 i candidati consiglieri all’interno della lista nata in seguito alle proteste di piazza anti Green pass.