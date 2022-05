Cugini incontra i residenti di via Leonardo. “La politica scenda tra le persone”

Nuova tappa del tour Zaino in spalla del candidato a sindaco di Piacenza Stefano Cugini.

Il comunicato

Cambia il tessuto sociale e le persone faticano ad adattarsi alle trasformazioni. É una delle criticità raccolte nel tour Zaino in Spalla dal candidato sindaco Stefano Cugini e dalla sua coalizione. Ieri ai giardinetti di via Leonardo Da Vinci i residenti hanno segnalato quanto il cambio generazionale abbia influito, non sempre positivamente, sulla convivenza.



“Molti anziani – ha detto un giovane abitante della zona – oggi lamentano di non essere ascoltati perché si trovano a condividere gli stessi spazi con persone nuove, che non conoscono. La presenza dell’amministrazione sarebbe un modo per far sentire la propria vicinanza. Qui praticamente non si è mai vista”. L’altro problema è quello della viabilità “soprattutto per il traffico in via Leonardi da Vinci dove le auto passano a velocità troppo elevata, proprio l’altra sera un ragazzo è stato investito sull’unico dosso rallentatore non illuminato”.



“Il problema della difficile convivenza tra le persone, in particolare negli alloggi Acer tra affittuario e proprietario, ci è stato segnalato anche in altre zone – spiega Cugini – così come quello della viabilità e della mancanza di manutenzione delle aree verdi comuni. Nei nostri tour non ci sono mai state segnalazioni di enormi gravità, ma situazioni della vita quotidiana risolvibili con la volontà politica e la disponibilità delle persone”.