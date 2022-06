Via Morigi, ApP incontra i residenti: “Mobilità più attenta alle scuole”

“C’è grande necessità di aree ciclo pedonali dedicate alle scuole del quartiere. Basta incidenti che coinvolgono studenti”. E’ una delle richieste emerse nell’incontro tra i residenti della zona di via Morigi e la coalizione di ApP che sostiene Stefano Cugini.

“É una richiesta più che comprensibile – afferma il candidato sindaco Cugini -. Le scuole devono essere il punto nodale della ciclabilità in sicurezza e della pedonalizzazione, anche per fasce orarie. Esistono esempi virtuosi in questo senso ma è un cambiamento che deve essere accolto convintamente proprio dai cittadini”.

Tra le numerose domande dei presenti qualcuno è tornato sul tema della spaccatura del centrosinistra e del post ballottaggio. Cugini non si è negato “per senso di responsabilità, siccome l’obiettivo è mandare a casa la destra, noi eravamo pronti al confronto sulla base del programma. É chiaro che se in tutta risposta arriva una chiusura condita da comunicati improntati alla macchina del fango verso il sottoscritto, non possiamo che prenderne atto”.