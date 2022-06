Bivacchi in San Sepolcro, i residenti: “Abbiamo paura”. Cugini raccoglie l’appello

Degrado, inciviltà e paura nelle ore serali e notturne è quanto lamentano i residenti del quartiere San Sepolcro a Piacenza, in particolare nel piazzale davanti alla chiesa. Fioriere rovesciate, lattine e bottiglie rotte, ma anche persone che fanno i propri bisogni in strada insultando e minacciando chi chiede rispetto: i residenti da diverso tempo lamentano la presenza di persone che bivaccano nell’area rendendola insicura. A raccogliere l’appello dei residenti, il candidato sindaco di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini.

