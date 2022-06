Pensieri in quota scende in Trebbia: la spiaggia di Sant’Agostino. Podcast

Il primo tuffo in Trebbia della stagione 2022 è stato poco distante da ponte Organasco, alla spiaggia di Sant’Agostino: acqua cristallina incorniciata da montagne selvagge. Un paradiso per chi non ama i luoghi più affollati e accetta di attraversare il bosco per raggiungerlo. Pensieri in quota è un podcast di Nicoletta Marenghi, editing e sound design Matteo Capra.

