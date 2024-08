Val Trebbia meta gettonata per il Ferragosto, lunghe code in mattinata

Come prevedibile, nonostante il cielo nuvoloso, in tanti hanno scelto la Val Trebbia come meta per trascorrere la giornata di Ferragosto.

La presenza del fiume Trebbia e di numerosi eventi hanno portato i visitatori in località da sempre apprezzate per le giornate di relax.

Complice la presenza di cantieri sulla Statale 45, alla Bellaria e a Cassolo, già dalla mattinata si sono formate code. Alcuni automobilisti, viste le lunghe attese, hanno deciso di fare marcia indietro. Da Piacenza c’è chi segnala di aver impiegato circa un’ora e mezza per arrivare a Bobbio.

Per rendere più fluido il traffico, nei due tratti di strada interessati dai cantieri, dalle 11.00 e fino all’una di notte saranno presenti i movieri che trascorreranno la giornata al lavoro.

Per il tragitto di ritorno, da alcuni giorni è aperta la “Cassolo bis” che consente di evitare il cantiere sulla ’45.

Tra i numerosi appuntamenti previsti oggi in Val Trebbia ci sono anche “Voglio tornare negli anni 90” lo show in programma dalle 22.00 a Rivergaro e i fuochi d’artificio a Bobbio.