Barbieri: “E’ una sfida molta combattuta. L’astensionismo inciderà”

Il sindaco uscente Patrizia Barbieri, ricandidata con il centrodestra, segue lo spoglio dal point elettorale in via Cavour.

“Noi come campagna elettorale – ha spiegato durante la diretta elettorale di Telelibertà – abbiamo fatto tutto il possibile per far capire ai cittadini qual è stata la nostra programmazione negli anni che sono trascorsi e quale sarà il piano per quelli futuri. Più di così sinceramente non potevamo fare. Ora attendiamo lo scrutinio delle altre sezioni. Sapevamo che la partenza sarebbe stata molto combattuta, anche perché avevamo un’altra situazione con cui confrontarci: la lista dei Liberali. Checché se ne dica viene a pescare nel serbatoio del centrodestra, quindi sapevamo che ci sarebbero state difficoltà in più rispetto a cinque anni fa. Un commento sui dati relativi all’affluenza? Incideranno su quello che sarà il risultato finale”.