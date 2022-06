Cugini: “Puntiamo alla doppia cifra. La politica deve ripartire dal basso”

Nell’attesa di scoprire i risultati dello scrutinio, il candidato sindaco di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini rimane nel suo ufficio. “La mia è un’attesa di lavoro – ha spiegato durante la diretta elettorale di Telelibertà – insieme a colleghi, amici e sostenitori. A quale risultato puntiamo? Vorremmo arrivare in doppia cifra. In caso contrario vorrebbe dire che non siamo stati abbastanza bravi. Siamo fiduciosi”.

Accanto a Cugini anche il capolista Luigi Rabuffi, il quale si è espresso in merito alla scarsa affluenza al voto da parte dei piacentini. “Colpa della cattiva politica di questi anni. Con il nostro esperimento di Alternativa per Piacenza abbiamo cercato di veicolare un nuovo messaggio: la politica si deve fare dal basso”.

“Mi unisco a quello che ha detto Stefano – ha concluso Cugini -. In questi anni si è creata un’evidente scollatura tra cittadini e istituzioni. Compito di un’amministrazione, in cinque anni di mandato dev’essere quello di far appassionare i cittadini alla politica”.