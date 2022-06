Estate Farnese: al via il 15 giugno con Peter Pan Musical a cura di Avis Piacenza

Al via mercoledì 15 giugno alle 21.30, nel cortile di Palazzo Farnese, la seconda edizione di Estate Farnese con ”Peter Pan Musical”, a cura dell’associazione culturale bolognese Fantateatro, uno spettacolo organizzato e promosso da Avis Piacenza in occasione della Giornata mondiale del donatore. “Un musical rivolto a grandi e piccoli – spiega Giovanni Villa, vicario provinciale Avis e presidente dell’Avis comunale di Piacenza – e ha lo scopo di ringraziare il grande esercito di donatori che negli anni bui del Covid non hanno mai smesso la loro attività”.

Ancora una volta Peter Pan ha nuovi bambini da incontrare, giocherà e scherzerà con loro, ignaro che sull’Isola Che Non C’è sia ritornato Capitan Uncino, accompagnato dal fedele Spugna e dal simpatico Flick, per sconfiggere Peter Pan e con lui il regno della fantasia. Le canzoni originali scritte da Emanuele Brignola e Piero Monterisi, sono in grado di appassionare adulti e bambini. Il tema di base è la voglia di sognare e giocare con la fantasia, perché solo così si può spiccare il volo verso un mondo migliore.

Per il secondo anno, dunque, le antiche mura del Cortile della vignolesca mole di Palazzo Farnese fungeranno da fondale sotto al cielo stellato: l’edizione numero due della rassegna “Estate Farnese” vedrà alternarsi per due mesi concerti, danza, prosa, lirica, teatro e cinema. Una grande festa culturale per tutti. La rassegna è promossa dall’assessorato alla Cultura dal Comune di Piacenza.