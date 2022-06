“Area skatepark per i giovani al parco della Galleana”, la proposta di Barbieri

Un’area skatepark e un playground da realizzare all’interno del parco della Galleana. E’ questa la proposta accolta e rilanciata da Patrizia Barbieri che ieri ha incontrato Daniele Bavagnoli (Piacenza Rinasce) che ha avanzato al sindaco questa idea uscente dalla valenza sportiva e formativa. “Abbiamo pensato di poter destinare una zona all’interno del Parco della Galleana a questo ottimo progetto – interviene Barbieri – che oltre ad avvicinare i giovani alla pratica sportiva, gli permette di stare insieme in un’area attrezzata e sicura”.

Oltre alla pista per bike, skateboard e roller con una struttura ecosostenibile, la proposta prevede anche la realizzazione di un playground per il gioco del basket 3×3. “Un’area perfettamente calata in un ambiente immerso nella natura e già utilizzato per la pratica sportiva – aggiunge Barbieri – che permetterebbe ai giovani, ma non solo, di fare sport insieme, in modo libero e in sicurezza.”