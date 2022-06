“Cambiare amministrazione rallenterebbe la crescita della città”. La nota di Forza Italia

“Un cambio di amministrazione in questo momento rallenterebbe il raggiungimento degli obbiettivi già prefissati da Barbieri e già finanziati anche con l’aiuto dei fondi in arrivo dal Pnrr”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa da Forza Italia Piacenza, con riferimento al ballottaggio elettorale di domenica prossima dove i piacentini saranno chiamati a scegliere un sindaco tra i candidati del centrodestra Patrizia Barbieri e del centrosinistra Katia Tarasconi.

“I piacentini – prosegue la nota – devono scegliere tra due modelli diversi di gestione della cosa pubblica. Barbieri ha fatto bene e probabilmente poteva fare anche meglio se non ci fosse stata una pandemia devastante che ha fortemente limitato la possibilità di manovra, ma comunque i progetti ci sono e i soldi pure. Forza Italia auspica che tutti i piacentini facciano la scelta giusta per non pagare più tasse, per avere una città governata da persone che si prestano alla politica per amministrare e non come unico mestiere nella vita”.