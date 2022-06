Cinema sotto le stelle, si parte: venerdì schermo acceso al campo Daturi

Nonostante alcuni ritardi nella pubblicazione del bando comunale, il cinema sotto le stelle al campo Daturi si farà. La partenza è prevista questo venerdì, 1° luglio, fino al 15 settembre. A occuparsi dell’organizzazione, come da tradizione, è l’associazione Cinemaniaci guidata da Piero Verani.

PROGRAMMA – Mancano pochi giorni all’inizio della rassegna estiva di cinema sotto le stelle: lo schermo è pronto per la prima serata di venerdì con “Revolution of Our Times”, film documentario del regista di Hong Kong Kiwi Chow. A seguire, sabato 2 luglio si terrà la proiezione del film “Il buco”, che ha vinto il Premio Speciale della Giuria alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, con una sorpresa: il Daturi ospiterà il regista Michelangelo Frammartino e la cosceneggiatrice Giovanna Giuliani. Per concludere il fine settimana, domenica 3 luglio toccherà a “Scompartimento n. 6 – In viaggio con il destino” del regista finlandese Juho Kuosmanen, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al 74º Festival di Cannes.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI:

Ecco le altre date già in programma:

LUNEDÌ 4 LUGLIO ORE 21:45 RASSEGNA “DOC IN TOUR” – PREMIO CAT

ITALICUS. LA VERITÀ NEGATA

di Enza Negroni, con Stefano Pesce, Miriam Previati, 1h 05’, ITA 2021, documentario – Proiezione con l’autrice

MARTEDÌ 5 LUGLIO ORE 21:45 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI”

ESTERNO NOTTE – PARTE 1

di Marco Bellocchio, con Toni Servillo, Margherita Buy, Fabrizio Gifuni, 2h 40’, ITA-FRA 2022, drammatico

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO ORE 21:45

IL RITRATTO DEL DUCA

di Roger Michell, con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, 1h 36’, GB 2022, commedia

GIOVEDÌ 7 LUGLIO ORE 21:45 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI”

ESTERNO NOTTE – PARTE 2

di Marco Bellocchio, con Fausto Russo Alesi, Daniela Marra, Gabriel Montesi, 2h 45’, ITA-FRA 2022, drammatico

VENERDÌ 8 LUGLIO ORE 21:45 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI”

ENNIO

di Giuseppe Tornatore, con Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Carlo Verdone, 2h 30’, ITA-BEL-NLD-JPN 2021, musicale

SABATO 9 LUGLIO ORE 21:45

CRY MACHO – RITORNO A CASA

di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, 1h 44’, USA 2021, western, drammatico

DOMENICA 10 LUGLIO ORE 21:45

LO CHIAMAVANO TRINITÀ

di Enzo Barboni, con Terrence Hill, Bud Spencer, 1h 49’, ITA 1970, commedia, western