Maltempo, Lega: “La Regione si attivi per lo stato di calamità naturale”

“Come mai il tanto celebrato Data-Center del Centro meteo di Bologna non ha lanciato l’allerta rispetto allo straordinario evento atmosferico che ha colpito la provincia di Piacenza lo scorso 4 luglio creando ingenti danni ad attività commerciali, infrastrutture, attività agricole, lasciando peraltro senza corrente elettriche diversi territori della provincia? Da qui la richiesta alla Regione di provvedere, per quanto di proprio competenza, alla dichiarazione dello stato di calamità e di attivarsi, per risarcire i danni subiti dalle categorie danneggiate dalla tempesta d’acqua e risarcisca celermente tutti coloro che hanno segnalato danni subiti ai propri beni”.

Lo hanno chiesto questa mattina nel corso del question time il consigliere regionale della Lega, Valentina Stragliati, prima firmataria, e il capogruppo Matteo Rancan.