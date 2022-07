Giunta Tarasconi al debutto, il sindaco: “Primo obiettivo? Bus gratis per gli over 70”

“Un obiettivo nei primi cento giorni di amministrazione? Introdurre l’autobus gratis per gli over 70”. Parte da qui il percorso del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, che stamattina ha riunito la giunta comunale per la prima volta. Tutti presenti i neoassessori: il vicesindaco Marco Perini con deleghe a bilancio e personale, Nicoletta Corvi ai servizi sociali, Christian Fiazza alla cultura, Adriana Fantini all’urbanistica, Simone Fornasari al commercio, Matteo Bongiorni ai lavori pubblici, Serena Groppelli all’ambiente, Mario Dadati allo sport e Francesco Brianzi alle politiche giovanili.

Nelle prossime sedute, previste a metà settimana e poi lunedì, la giunta dovrà approvare la variazione di bilancio, da circa sette milioni di euro di spesa corrente. Il tempo stringe, perché la manovra deve passare anche in consiglio comunale entro il 31 luglio. “Bisogna capire – dice Tarasconi – se c’è la possibilità di liberare risorse per attuare già le nostre misure. Il mio sogno nel cassetto è quello di riuscire ad avviare la gratuità del trasporto pubblico per gli over 70 da settembre. E’ una priorità, ma occorre approfondire se l’attuale bilancio consente di procedere fin da subito”.

Il debutto dell’esecutivo di centrosinistra si è prolungato per due ore e mezza. “Ho illustrato ai neoassessori gli adempimenti istituzionali e le indicazioni sulle presenze istituzionali nei prossimi giorni”, spiega il sindaco. Oggi, inoltre, la giunta ha approvato alcune misure di routine, tra cui patrocini e collaborazioni.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: