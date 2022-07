Dopo l’ennesimo incidente che si è verificato in mattinata all’incrocio tra via Montebello e via Pavia, all’Infrangibile, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sara Soresi ha presentato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione comunale “se intenda posizionare dissuasori di velocità o altro mezzo idoneo a limitare la velocità raggiunta dagli autoveicoli che si trovano a transitare la via e, conseguentemente, idonei a ridurre il tasso di incidentalità del tratto di percorrenza summenzionato. In quel tratto – continua – è ubicata la scuola materna e, sempre a pochissimi metri di distanza una gelateria e, pertanto, la zona è fortemente frequentata da bambini, anche in tenerissima età. Anche per questo, l’elevata velocità raggiunta dalle autovetture risulta, conseguentemente, ancor più pericolosa”.

