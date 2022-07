Elezioni, parte il toto-candidati: Barbieri corteggiata da Forza Italia

Non c’è tregua elettorale. Terminate le fatiche delle Comunali ecco che la politica piacentina si butta a capofitto nella campagna elettorale delle Politiche fissate il 25 settembre. Ed è già tempo di toto-candidati.

E’ nel centrodestra dove al momento sembra esserci più fermento. La novità principale potrebbe essere rappresentata dalla candidatura di Patrizia Barbieri, ex sindaco di Piacenza. Forza Italia avrebbe iniziato un serrato corteggiamento nei suoi confronti. Dall’interessata arriva un “no comment”. In Fratelli d’Italia in pole position c’è sempre Tommaso Foti che nel 2018 venne eletto nel collegio uninominale. Il partito gli avrebbe già garantito la possibilità di ricandidatura. L’interessato avrebbe però preso tempo prima di decidere se accettare la nuova corsa (in caso di elezione per lui sarebbe la sesta legislatura alla Camera).

Situazione ancora ingarbugliata nella Lega. Il Carroccio deve fare i conti con il momento non idilliaco. Con ogni probabilità, per scelta personale, non si ricandiderà il senatore Pietro Pisani (nel 2018 fu eletto nel collegio uninominale del Senato). Così come sembrano basse le chance di rivedere in lista Elena Murelli (nel 2018 entrò alla Camera grazie al secondo posto nel listino del plurinominale) che forse paga anche le polemiche suscitate due anni fa per il caso bonus Inps. Si fa largo l’ipotesi che la Lega possa puntare sul consigliere regionale Matteo Rancan.

Parecchia incertezza alberga invece nel centrosinistra dove si è ancora alle prese con il nodo alleanze. Due, al momento, le certezze. Nel Pd la ricandidatura di Paola De Micheli sulla quale anche di recente il segretario nazionale Enrico Letta ha speso parole al miele per l’impegno profuso nella campagna elettorale piacentina. L’altra, nel campo di Articolo Uno, è la decisione di non candidarsi più di Pier Luigi Bersani.

