Inflazione, Piacenza tra le più calde. Ogni famiglia paga 1.982 euro in più

Piacenza è tra le città più care d’Italia, con un’inflazione di luglio superiore alla media nazionale, alla media dell’Emilia-Romagna e anche a quella della vicina Lombardia. Lo riporta l’Unione nazionale consumatori che ha elaborato gli ultimi dati dell’Istat. A Piacenza l’inflazione ha toccato l’8,2%, in Italia e in Emilia-Romagna il 7,9%, in Lombardia il 7,7%. Sempre in base all’inflazione del mese di luglio l’Unione nazionale consumatori stima che nel giro di un anno la famiglia piacentina media dovrà sopportare spese aggiuntive pari a 1.982 euro. “Ce ne renderemo conto in autunno” osserva Mario Idda, direttore della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio.

I dettagli nell’articolo di Federico Frighi su Libertà