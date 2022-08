Elezioni, ipotesi Murelli ricandidata in Parlamento: colpo a sorpresa in casa Lega

Sorpresa in casa-Lega. La piacentina Elena Murelli, deputata uscente, potrebbe essere la candidata nel collegio uninominale per il Senato che comprende anche il nostro territorio. Si attende l’ufficialità nelle prossime ore. Sfuma quindi l’indiscrezione che avrebbe visto Giancarlo Giorgetti “paracadutato” a livello locale: il vicesegretario federale sarà candidato alla Camera per la Lega nel collegio uninominale “Lombardia 2” (Valtellina Alto lago – Sondrio).

Sempre nel Piacentino, il centrodestra potrebbe correre anche con il parlamentare Tommaso Foti, storico esponente di Fratelli d’Italia, ricandidato alla Camera, nel collegio uninominale, verso la sua sesta legislatura.