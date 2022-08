Spesa al supermercato, come si difendono i piacentini contro gli aumenti

C’è chi non compra più il pesce se non è scontato almeno della metà. Chi ha iniziato a guardare anche nell’area dei prodotti in scadenza a metà prezzo. Chi fa scorta di sapone e olio. Chi alla marca più conosciuta ha cominciato a privilegiare quelle del supermercato. Le strategie di sopravvivenza all’aumento dei prezzi sono varie e numerose: ognuno adotta la sua per cercare di limitare i danni dell’inflazione e riempire il carrello della spesa senza spendere una fortuna.

