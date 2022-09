Colagrande vince il premio “Un autore per l’Europa”. “Ironia e originalità”

“Non me lo sarei mai aspettato. E’ stata un’esperienza faticosa perchè non riesco ad abituarmi a questi grandi eventi, ma allo stesso tempo entusiasmante”. Sono le parole dello scrittore piacentino Paolo Colagrande che sabato sera ha vinto la ventottesima edizione del Premio letterario Alassio Centolibri “Un autore per l’Europa”.

“Un premio prestigioso consegnato al cospetto della bellissima cornice di Alassio” commenta un po’ emozionato Colagrande, sottolineando la presenza di tante persone che hanno seguito l’evento presentato dall’attore nonché artista Neri Marcorè. L’autore piacentino è stato premiato per il romanzo “Salvarsi a vanvera” che racconta in chiave originale con sfumature tragicomiche la storia di un gruppo di persone che hanno la “sfortuna” di essere ebrei nell’Italia occupata dai nazifascisti.

“Credo sia stata premiata proprio l’originalità e la scelta di raccontare una storia tragica in maniera comica perchè l’uomo è inevitabilmente una figura comica, che fa ridere” ha affermato Colagrande, sottolineando la gioia di aver condiviso il palco con quattro autori di spessore. I finalisti del concorso letterario erano Maurizio De Giovanni con “L’equazione del cuore”, Luigi Garlando con “L’Album dei Sogni”, Andrej Longo con “Solo la pioggia” e Titti Marrone con “Se il mio cuore fosse pietra”.

A decretare la vittoria del romanzo di Colagrande è stata una giuria internazionale composta da Victoriano Pena Sanchez, Michael Roessner, Bianca Concolino Abram, Martin Mcloughlin e presieduta da Gian Luigi Beccaria. Lo stesso Beccaria ha definito tutti i cinque finalisti dei vincitori. “Quest’anno abbiamo avuto una cinquina eccezionale. Ha vinto il coraggio stilistico di Colagrande, il suo modo di raccontare, la sua ironia, le sue scelte linguistiche ispirate ai grandi della nostra letteratura” Del suo stesso avviso il presentatore Marcorè che alla consegna del premio ha evidenziato la capacità dell’autore piacentino di raccontare in maniera ironica una storia così complessa e traumatica.

“E’ una vittoria che dà lustro a Piacenza e mi inorgoglisce personalmente” il commento del sindaco Katia Tarasconi che ha voluto congratularsi per il prestigioso riconoscimento con Colagrande.