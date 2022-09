“Scarpette rosse”, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film “Long weekend”

Questa sera alle 20.30 su Telelibertà Scarpette Rosse propone “Long weekend”, un film drammatico del 2008 (remake dell’omonimo film horror ecologista del 1978, titolo di culto tra i preferiti di Quentin Tarantino) diretto dall’australiano Jamie Blanks. I protagonisti sono una coppia in crisi composta da Peter (Jim Caviezel) e Carla (Claudia Karvan).

Per cercare di recuperare il loro rapporto Peter organizza un fine settimana in campeggio con destinazione la spiaggia di Moondah nella costa settentrionale, un luogo remoto e scarsamente frequentato. I due, presi dalle proprie continue discussioni, inizieranno anche a non rispettare la natura che li circonda, e si ritroveranno a vivere un incubo senza via di uscita.

