Buona la prima per “Mi Piace Crea” a Piacenza expo. “Arte, creatività e volontariato”

Un viaggio all’interno di un mondo impreziosito dalla creatività, dall’arte, dall’artigianato e dalla bellezza. Questa mattina è stata inaugurata “Mi Piace Crea”, prima edizione di un’originale rassegna organizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Piacenza e del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile.

Un mondo fatto di hobbisti, artigiani e professionisti ma anche di artisti che grazie alla loro manualità, al loro patrimonio di conoscenze e di creatività sanno dare forma e vita, rigorosamente a mano, a oggetti unici, affascinanti e irripetibili utilizzando carta, legno, cuoio, ceramica, tessuti, filati e materiali riciclati.

Una fiera animata da oltre ottanta espositori e da decine di laboratori rivolti soprattutto ai più piccoli che hanno potuto partecipare a corsi di cucina, di ceramica e di cucito come quello promosso dall’associazione “Stanza di Danza” preso letteralmente d’assalto da bambini e bambine. “Mi Piace Crea” è stata inaugurata questa mattina alla presenza dell’amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, del Direttore Sergio Copelli, del Commissario della Camera di Commercio, Filippo Cella, della Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile Federica Bussandri, degli Assessori comunali Cristian Fiazza, Nicoletta Corvi e Simone Fornasari e della neo Presidente della Provincia, Monica Patelli.

Oltre ad hobbisti e artigiani grande spazio all’arte – con le esposizioni, tra gli altri, di Stefano Villaggi, Fausto Chittofrati, Nicola Romualdi, Diego Maria Gradali, Matteo Felloni e Dino Maccini -, alla fotografia e, soprattutto al mondo del volontariato. Presenti, infatti, anche associazioni del calibro di Armonia e Cuore di Maglia.

L’originale microcosmo di “Mi Piace Crea” che va dal cucito alla tessitura, dal crochet al patchwork, dalla scrittura creativa alle tecniche di restauro ligneo fino alle composizioni floreali, è stato ulteriormente impreziosito dalla presenza, nel Padiglione 3, di Visit Emilia. Una fiera nella fiera inaugurata alla presenza dell’Assessore regionale al turismo e al commercio Andrea Corsini. “Piacenza Expo e questa fiera – ha sottolineato l’Assessore Corsini – sono un ottimo contesto per promuovere e far conoscere ulteriormente non solo le eccellenze enogastronomiche della nostra Food Valley, ma anche le nostre strutture destinate all’accoglienza e all’ospitalità, gli itinerari turistici e le nostre bellezze paesaggistiche”.

Mi Piace Crea, che oltre ai tanti stand espositivi offre anche la possibilità di seguire numerosi corsi e workshop, rimarrà aperta anche domani – domenica 2 ottobre – dalle 9.30 alle 18.