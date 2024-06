Latte protagonista a Piacenza: in arrivo Dairy Expo Tech il 5 e 6 dicembre

È la prima filiera agroalimentare italiana. Ed è un comparto centrale anche nel Piacentino. Il settore lattiero caseario sarà protagonista nella nuova iniziativa Dairy Expo Tech in arrivo a Piacenza Expo, l’ente fieristico a Le Mose: la mostra convegno si terrà il 5 e 6 dicembre, partendo dai numeri: secondo Assolatte, a livello nazionale il fatturato supera i 19 miliardi di euro e un indotto che dà lavoro ad oltre 100mila addetti.

I dati

Secondo il Clal, la società di consulenza specializzata nel comparto agro-alimentare, l’export di formaggi e latticini nel 2023 ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita del comparto: con quasi 600mila tonnellate spedite (+5,7% sul 2022), le esportazioni hanno raggiunto un fatturato totale di 4,9 miliardi di euro, in crescita dell’11,6% rispetto al 2022. E anche nel 2024 i volumi esportati continuano ad aumentare, con una crescita del +12,9% rispetto allo stesso periodo del 2023 e oltre 150mila tonnellate spedite.

La fiera

Dairy Expo Tech, la mostra convegno dedicata alle macchine e alle attrezzature per la produzione del latte e di tutti i prodotti caseari organizzata da Senaf, nasce per favorire lo sviluppo del settore “mostrando ai tanti imprenditori e manager – dicono i promotori – le soluzioni innovative per superare le sfide che il comparto si trova ad affrontare, come la sostenibilità, la digitalizzazione, la formazione e la carenza del personale, l’efficienza produttiva e la redditività. Sfide che possono essere superate solo con una visione d’insieme orientata alla crescita e con la conoscenza delle innovazioni tecnologiche che il mercato offre”.

Tra gli avvenimenti principali dell’evento vi saranno due convegni, il Dairy Summit ed il Dairy Tech Summit, per favorire il confronto sui temi chiave della mostra convegno tra produzione, trasformazione e distribuzione, e tante iniziative come l’Osservatorio Dairy Overview, per intercettare le nuove tendenze, e i Dairy Award, per riconoscere le soluzioni particolarmente innovative nell’ambito tecnologico. Non manchera infine uno spazio dedicato ai nuovi talenti denominato Piazza Formazione, un’area dedicata al confronto e alla cooperazione tra scuola e impresa in collaborazione con le principali Università.

“La cooperazione lattiero casearia è responsabile del 65% di tutto il latte raccolto in Italia, con un’incidenza del 70% nelle principali Dop casearie come Parmigiano Reggiano, Grana Padano e Asiago” spiega Giancarlo Pedretti, presidente Fedagripesca Confcooperative Piacenza. “Con le sue oltre 600 imprese diffuse in tutta Italia – aggiunge – in particolare al nord, il sistema lattiero caseario cooperativo garantisce, attraverso la raccolta e la trasformazione del latte, 15mila posti di lavoro e un reddito a centinaia di migliaia di famiglie, oltre a contribuire al mantenimento degli ecosistemi antropici, specie nelle aree montane o svantaggiate più a rischio di spopolamento”.

“Siamo onorati – precisa il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – di ospitare nel nostro quartiere fieristico questa mostra convegno dedicata al principale comparto della filiera agroalimentare italiana, anche perché il nostro è un territorio vocato da sempre all’agricoltura, alla zootecnia e all’industria di trasformazione”.