Scalda i motori “Via Emilia Classic”, mostra-mercato dedicata a moto e auto

È ormai (quasi) tutto pronto per l’edizione 2024 di “Via Emilia Classic“, mostra mercato dedicata a moto e auto vintage, al motorismo storico, sportivo e al mototurismo organizzata da Piacenza Expo.

evento in programma a settembre

La società fieristica di Le Mose ha ricollocato l’evento a settembre, sabato 21 e domenica 22: anche per questa nuova edizione si avvarrà della collaborazione dei principali club e associazioni di auto e motoveicoli storici del territorio piacentino: Piacenza Corse, Vespa Club Piacenza, Motoclub Tarquinio Provini, Club piacentino automotoveicoli d’epoca, Aci Piacenza, Fiat 500 Club Italia, Ferrari Club Piacenza, Club Veicoli Storici Piacentini, Circolo italiano camion storici e Federmoto a cui dovrebbero aggiungersi altri sodalizi attualmente in via di definizione.

format espositivo molto ricco

“Come nelle precedenti edizioni – precisa il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – ci sarà spazio per le proposte di restauratori, officine, laboratori, tappezzieri, carrozzieri e preparatori, ma Via Emilia Classic sarà anche una grande vetrina commerciale per concessionari e commercianti, offrendo spazio al contempo a un ricco mercatino dove privati collezionisti e ricambisti proporranno un catalogo di introvabili componenti per le marche più iconiche e prestigiose del motorismo storico e sportivo. Stiamo definendo un nuovo format espositivo con nuove proposte e programmi rinnovati, che sarà arricchito da una serie di eventi collaterali, anche interattivi, per rendere questo evento fieristico sempre più interessante e anche di alto livello qualitativo”.

le novitÀ in programma

Tra le novità di quest’anno si evidenzia la presenza di una ricca sezione dedicata al modellismo storico e sportivo, un’ampia area all’interno del Padiglione 1 che sarà animata da numerosi espositori provenienti da tutta Italia.

“Stiamo anche mettendo a punto alcune sezioni di carattere didattico, che prevedono la presenza di tecnici e meccanici che illustreranno ai visitatori, in tempo reale e con l’ausilio di immagini video, le varie tipologie di interventi da effettuare su motori, elementi di carrozzeria e accessori”.

aumentano le aree espositive

“Rispetto alle prime due edizioni – aggiunge Copelli – aumenteremo le aree espositive, anche per far fronte alle numerose richieste che abbiamo già ricevuto in questi mesi. Sarà un’edizione ampiamente rinnovata, non solo nell’immagine grafica, che quest’anno ci propone un disegno originale di Giuliana Vignale dell’iconica Ferrari Vignale 340 Mexico, ma anche nell’allestimento che sarà appositamente studiato per rendere più in-tensa ed emozionante l’esperienza degli appassionati che visiteranno Via Emilia Classic”.

Gli espositori interessati possono contattare direttamente Piacenza Expo al numero 0523602711 o via mail all’indirizzo [email protected].