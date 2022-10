Dopo i cartelloni dell’Artistico, alle Rotative scatta il Piacenza Jazz Fest

Da una settimana viale Malta ha un aspetto più vivace e stuzzicante del solito: variopinto e multiforme come la musica jazz. Il merito è degli studenti della attuale classe 4° grafica B del Liceo artistico “Cassinari”: su iniziativa del Piacenza Jazz Club, seguiti dalla docente Cristina Martini nell’ambito del percorso per le competenze trasversali, la scorsa primavera hanno realizzato una ventina di illustrazioni destinate all’allestimento di una mostra molto particolare, “Jazz in road”, ispirata alla 19° edizione del Piacenza Jazz Fest che si apre sabato 8 ottobre alle 21.15 allo Spazio Rotative di Libertà con “Le nuvole di Pier Paolo”, un particolare omaggio in musica, canzoni e parole nel centenario della nascita di Pasolini, sprigionato da un ottetto di musicisti da favola.

Il Piacenza Jazz Fest, articolato nei cartelloni “main concerts” e “L’altro festival”, è destinato a spargersi attraverso una trentina di eventi tra città, provincia e limitrofi fino al 12 novembre. I primi appuntamenti proseguono questa domenica con la colazione jazz al Park Hotel; martedì 12 si aprirà la rassegna nei locali con il gruppo della cantante Sofia Fragile in Sosteria e mercoledì 13 appuntamento in Cappella Ducale a Palazzo Farnese per il concerto-performance “La magia delle donne” con le fotografie di Pino Ninfa.