“Scarpette rosse, stasera su Telelibertà alle 20.30 il film drammatico “Vendetta”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone un thriller drammatico: “Vendetta” è un film del 2017 interpretato da Arnold Schwarzenegger, ispirato alla storia vera di Vitaly Konstantinovich Kaloyev, architetto russo la cui famiglia morì in uno schianto tra due aeroplani nel luglio del 2002.

Roman Melnyk è un architetto che lavora vicino a Pittsburg e sta aspettando l’arrivo della figlia e della moglie con un volo che deve atterrare a mezzanotte a New York. Al suo arrivo in aeroporto viene però fatto entrare in una sala privata dove gli comunicano che il volo ha subito un tragico incidente e che non ci sono notizie su eventuali sopravvissuti. Distrutto dalla tragedia, Melnyk inizia a covare odio nei confronti del Controllore del Traffico Aereo che era di turno durante il disastro aereo.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà