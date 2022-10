“Che Classe”, oggi la prima classifica della sesta edizione: continuate a votare

Ad una sola settimana dall’inizio della sesta edizione di Che Classe, ecco a voi la primissima classifica provvisoria!

Al momento la medaglia d’oro è di diritto della 2ªB delle elementari di Ponte Dell’Olio, che con un ragguardevole bottino di 1.415 punti conquista la vetta della graduatoria. Argento e bronzo, rispettivamente, ai piccoli scolari della sezione B della scuola d’infanzia di Gerbido e a quelli, più grandicelli, della 3ªA della primaria Baiardi a Pianello.

Ma state bene attenti: pochi punti in più potranno, alla fine della strada, fare davvero la differenza tra un succoso premio e un “se avessi votato solo un paio di giorni in più…”.

Il percorso è lungo, ed è anche ricco di occasioni per fare grandi passi in avanti in poco tempo: con i bonus del Centro Commerciale Gotico (esposti in galleria ogni mercoledì e domenica) sono ben 4 i punti da aggiungere al proprio patrimonio ogni giorno, mentre grazie agli elaborati ogni due settimane sarete in grado di compiere un salto di ben 50 punti.

Ancora per questa settimana, il tema sul quale sviluppare gli elaborati è “Il tuo ricordo più bello legato all’estate”: le vostre opere dovranno essere inviate entro le 23,59 del 30 ottobre all’indirizzo [email protected]

LA CLASSIFICA