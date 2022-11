Scarpette rosse, alle 20.05 su Telelibertà puntata speciale dedicata a “Fare cinema”

Questa sera alle 20.05 su Telelibertà andrà in onda una puntata speciale di Scarpette Rosse dedicata a “Fare cinema”, il corso di alta specializzazione in regia cinematografica organizzato da Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio in collaborazione con Mompracem srl, la casa di produzione di Diabolik. Da quest’anno il corso è diventato parte del progetto “Bottega XNL” diretto da Paola Pedrazzini, ovvero la sezione dedicata al cinema e al teatro del Centro per le arti contemporanee XNL Piacenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il “Maestro di bottega” di Fare Cinema 2022 è stato Leonardo Di Costanzo, regista rivelazione della Mostra del Cinema di Venezia 2021 con “Ariaferma”, che ha lavorato con quindici ragazzi (selezionati tra oltre 150 domande provenienti da tutta Italia) per girare un cortometraggio sui temi dell’adolescenza, ambientato in Val Trebbia.

Telelibertà ha avuto la possibilità di seguire da vicino tutte le fasi del percorso, dalla preparazione alla produzione, intervistando tutti i protagonisti del progetto: alle domande di Barbara Belzini hanno risposto Leonardo Di Costanzo, il coach teatrale Leonardo Maddalena, la sceneggiatrice Alessandra Rosso, i ragazzi del corso, Paola Pedrazzini e Marco Bellocchio.