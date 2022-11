Formazione degli studenti e politiche attive per il lavoro.

Dopo tre anni di assenza torna a Piacenza Bilog, la biennale della logistica che in questi due giorni sarà presente al quartiere fieristico di Piacenza Expo con conferenze ed esposizioni.

Un mondo tutto da scoprire, soprattutto per le grandi opportunità di impiego che può offrire ai giovani piacentini che vogliono intraprendere un percorso in questo campo, anche grazie alla collaborazione che Piacenza ha con i porti di La Spezia e Marina di Carrara.

“Il tema fondamentale è proprio questo – ha spiegato Mario Sommariva, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – perché se noi non sappiamo guardare alle future generazioni e creare degli sbocchi e delle prospettive non facciamo bene il nostro lavoro. Il nodo essenziale è quello della formazione, la logistica offre anche ad alti livelli prospettive importanti, e come porto siamo impegnati in un sistema di iniziative formative che finora hanno dato il 100 % di successi, almeno per quanto riguarda il porto di La Spezia, e se tutto questo verrà ripreso dal territorio piacentino, ovviamente con le proprie forme ed esigenze, ci sarà il nostro impegno”. Come ha aggiunto Francesco Rolleri, presidente Confindustria di Piacenza, “in una logistica che interpreta in modo corretto il proprio ruolo ci sono grandi prospettive di carriera, e nello specifico proprio nel campo dell’automazione. Significativa la presenza di due classi dell’Isii Marconi che giusto quest’anno si sono diplomati in Perito della logistica, attività che richiede dunque sempre più tecnici specializzati e speriamo che sempre più giovani decidano di iscriversi a questo corso”.

