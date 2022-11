Piacenza 2030: 27 domande. Per i neo diciottenni Rigoletto gratis

“Ingresso gratuito alla prima di Rigoletto in programma il prossimo 14 dicembre per i neo diciottenni per favorire e promuovere la cultura e le bellezze della nostra città, coinvolgendo attivamente i nostri giovani”. L’annuncio di Francesco Brianzi, entusiasta dell’iniziativa realizzata in sinergia con Fondazione teatri.

L’assessore alle Politiche giovanili ha espresso soddisfazione anche per il numero di candidature al bando “Piacenza 2030. Giovane città futura”: “Siamo molto contenti perché abbiamo registrato 27 domande e intorno alla metà di dicembre avremo la graduatoria scelta dalla commissione valutatrice”. Obiettivo del bando rendere protagonisti i più giovani del futuro della città con l’intento di rnbderla più inclusiva, bella e coinvolgente.

Ieri, inoltre, Brianzi ha partecipato alla festa delle matricole organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Asp Città di Piacenza e Collegio Morigi – De Cesaris, unitamente ad Er.Go, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia Romagna, Collegio Alberoni e le realtà accademiche aventi sede sul territorio. “Un bellissimo momento di accoglienza” le sue parole.

FOTO GALLERY DI CARLO PAGANI: